Тюмень, 4 ноября, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Студенты Тюменской области приняли участие во всероссийском флешмобе, приуроченном ко Дню народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила региональный координатор Национальной лиги студенческих клубов Екатерина Козырина.

Admtyumen.ru День народного единства. Тюмень

Она сообщила, что студенты довольно активно приняли участие в мероприятии.

«Поначалу многие смущались, но увидев, как во флешмобе участвуют другие студенты, получая благодарность за свои истории, все подключились к акции», — пояснила Екатерина Козырина.

Она уточнила, что во флешмобе приняли участие порядка 50 студентов из Тюменской области.

«Одну из самых интересных историй рассказала скромная девушка из небогатой семьи. С детства она мечтала заниматься музыкой, но у родителей не было средств и возможности, чтобы водить её в музыкальную школу. Ей помог преподаватель музыки, который стал с ней заниматься. В итоге, благодаря ему девушка выучилась, поступила в музыкальную академию и сейчас выступает в филармонии», — поделилась историей Екатерина Козырина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во флешмобе приняли участие студенты Свердловской и Челябинской областей. Они также делились интересными историями со своими сверстниками и обсуждали их в общем чате.

Напомним, что всероссийский флешмоб прошёл во всех регионах страны 3 и 4 ноября. Члены и руководители студенческих клубов всей страны рассказали о своих жизненных событиях, в которых именно объединение и сила взаимодействия с окружающими людьми стала переломным моментом в ситуации и повлияла на дальнейший жизненный путь.