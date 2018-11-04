Калуга, 4 ноября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. При храме в Калуге в честь святых великомучеников Георгия и Димитрия Солунского, что в микрорайоне Аннеки начал работу клуб любителей английского языка Orthodox English-Speaking Club.

Chris Sloan Holy Bible

Как сообщили 4 ноября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, целью клуба является создание языкового пространства для общения на английском языке на основе православной тематики. Сопутствующая задача: научиться использовать языковый материал в устной речи, чтении с пониманием библейских текстов и молитв.

Вступить в клуб любителей английского языка могут все желающие расширить свои знания английского языка за счет освоения языкового материала по теме «Православие». Кстати, посещение занятий в клубе при храме свободное и бесплатное.