Ижевск, 4 ноября, 2018, 18:00 — ИА Регнум. В Ижевске в рамках празднования Дня народного единства подготовили обширную программу, ключевым элементом которой стал праздник на Центральной площади «Удмуртия согревает! Россия объединяет!». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Удмуртии Гости праздника в Ижевске

В рамках мероприятия зрителям со сцены представили полотна-одеяла, изготовленные воспитанниками детских садов Ижевска.

85 представителей детских садов с помощью жеребьевки распределили между собой субъекты Российской Федерации. Там же каждый детский сад получил комплект, который состоит из полотна размером 1,5 метра на 2 метра, цветного фетра и нити. В течение недели в группах детского сада воспитатели провели для ребят обучающие занятия для знакомства с регионами России — их историей, культурой, народами и языками. По итогам занятий ребята совместно с воспитателем нарисовали на полотне свою «ассоциацию» о каждом субъекте и написали пожелания на открытке для ребят из детского дома.

Пресс-служба правительства Удмуртии Полотна, подготовленные ребятами из детских садов

Сегодня 85 полотен объединили в единое одеяло в стиле «пэчворк», символизирующее единство России. В этот же день полотна будут отправлены «Почтой России» во все уголки страны. После получения посылки воспитанники детских домов отправят свою «ассоциацию» об Удмуртии в детские сады. Самые активные участники получат приглашения на торжества, посвященные 100-летию государственности республики, которое будет отмечаться в 2020 году.

Организаторами акции выступили Удмуртское региональное отделение общероссийской общественной организации «Воспитатели России», Благотворительный фонд поддержки одаренных детей «Юникум» и Удмуртский филиал «Почты России».

Также на Центральной площади Ижевска состоялся танцевальный баттл «Star&Млад». Как понятно из названия, танцевальная битва прошла между старшим поколением и молодежью. В современной музыкальной обработке прозвучали русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни. Участниками битвы стали по 100 жителей города от каждого из поколений. Зрителям представилась возможность увидеть различные танцевальные стили: вог, брейк-данс, танец робота.

Победителей определило народное голосование. Фееричным завершением баттла стал танцевальный флешмоб, в котором приняли участие не только культурные и национальные объединения Удмуртии, но и гости мероприятия.

Днем на одной из площадок прошел национальный чемпионат по неолимпийским видам развлечений. Среди этапов чемпионата были представлены гигантские городки и гигантский бильярд (снукбол), рыбалка и собирательство, баскетбол и аэробейсбол. Также каждый участник мероприятия смог проверить свое мастерство в скоростной разборке-сборке автомата Калашникова.

Пресс-служба правительства Удмуртии Бабушки из Бураново

Кроме того, состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Мой дом — моя крепость». В павильоне на Центральной площади работали выставки изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, интерактивная фотозона «Народы России», прошли мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства.

Завершились праздничные торжества концертом, в котором приняли участие известные удмуртские исполнители. На сцене выступили «Бабушки из Бураново», удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, участник «Евровидения малых народов» — конкурса Liet International-2012 Иван Белослудцев, победительница Международного телевизионного конкурса «Детская Новая волна-2017» Арина Петрова, а также специальный гость из Москвы — битбоксер Вахтанг.