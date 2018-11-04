Чита, 4 ноября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Александр Осипов положительно оценил вхождение региона в Дальневосточный федеральный округ. Вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах, он поднимал ранее на своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Забайкальскийкрай.рф Александр Осипов (у микрофона)

«Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента. У наших территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы», — отметил Осипов.

Среди выгод от вхождения в состав ДФО он назвал увеличение федеральных субсидий на авиаперелёты, право забайкальцев бесплатно получать «дальневосточные гектары», возможность увеличить количество «разнообразных рабочих мест».

«Сейчас главное для Забайкалья — это эффективная работа краевых министерств нашего правительства, чтобы забайкальцы получили положительные результаты как можно быстрее», — сказал глава региона.

Напомним, Забайкалье и Бурятия переданы в состав ДФО. Указ об этом 3 ноября подписал Владимир Путин. С момента подписания документ вступил в силу.

Дальневосточные эксперты отмечают, что в контексте принятого президентом решения о включении Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа, Александр Осипов, стоявший вместе с вице-премьером-полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Галушкой у истоков разработки новой экономической политики развития Дальнего Востока, имеет все шансы на получение успешного результата в новом дальневосточном регионе. Назначение врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, по мнению ряда экспертов, позволит быстро интегрировать регион в разработанные и уже действующие на Дальнем Востоке механизмы особых налоговых режимов для инвесторов, программу бесплатного предоставления земли гражданам «Дальневосточный гектар», федеральную программу субсидирования авиаперелетов для жителей дальневосточного региона, строительства объектов социальной инфраструктуры и многое другое.