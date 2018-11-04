Челябинск, 4 ноября, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Квест по памятным историческим местам города и интернет-флешмоб, приуроченный ко Дню народного единства, провели студенты Челябинска и области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов Павел Масловский.

Gubernator74.ru День народного единства. Челябинск

Он уточнил, что в течение дня несколько студенческих команд приняли участие в историческом квесте. Молодые люди обошли памятники истории расположенные на улице Кирова, отвечая на вопросы организаторов. Победители квеста были награждены памятными подарками.

Также челябинские студенты приняли участие во флешмобе, во время которого делились с товарищами своими историям.

«Участники скидывали много интересных историй, но самыми интересными, по моему мнению стали две из них. В одной друг спас своего приятеля от летального исхода. Тот застрял в воде и не мог выбраться, но друг быстро сориентировался и вытащил его. Интересная история с счастливым концом. Вторая история повествовала о том, как человек со своими друзьями уехал в другой город, и там потерял все вещи с деньгами и телефонами. У них не было ни связи, ничего, но простой человек с улицы помог им: абсолютно безвозмездно дал денег, чтобы они смогли вернуться домой», — поделился впечатлениями Павел Масловский.

Он уточнил, что во флешмобе приняли участие более 50 студентов Челябинска и области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во флешмобе приняли участие студенты Свердловской области. Они также рассказали товарищам свои истории и выслушали мнение участников мероприятия.

Напомним, что 3 и 4 ноября Национальная лига студенческих клубов провела приуроченный ко Дню народного единства всероссийский интернет-флешмоб, во время которого участники движения поделились друг с другом опытом коллективного взаимодействия, в том числе в сложных ситуациях.