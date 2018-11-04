Тюмень, 4 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Автобус перевозивший детей, попал в ДТП с участием четырёх автомобилей в Тюменской области. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Kaatjem Авария

Авария произошла на 448 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, на ремонтирующемся участке дороги водитель автофуры Volvo, не заметив вовремя светофор, въехал в стоящие у светофора транспортные средства.

Фура задела три автомобиля, в их числе два легковых и автобус, перевозивший детей. Автобус был задет фурой по касательной.

В результате инцидента получили трамы два человека: водитель фуры (травма грудной клетки) и водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris (травма головы).

Дети в автобусе не пострадали. Инспекторы ДПС опросили водителя автобуса, после чего дети продолжили путь к пункту назначения, на спортивный праздник в Ханты-Мансийске.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в результате которого погиб один человек, а ещё один получил травмы.