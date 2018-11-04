Симферополь, 4 ноября, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Правительства Крыма признало неудовлетворительной работу администрации Симферополя. Об этом 3 ноября на совещании с рабочими группами по наиболее проблемным вопросам крымской столицы заявил вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

A.Savin Симферополь

«К сожалению, по тем задачам, которые были поставлены главой Республики Крым, не были достигнуты значительные результаты. С обязанностями не справляется администрация в целом, заместители главы города, начальники управлений, в частности. Также постоянные серьёзные просчёты допускают руководители департаментов и управлений жилищно-коммунального хозяйства, торговли, транспорта, строительства, ремонта дорог, административного контроля», — сказал Гоцанюк.

По его словам, сейчас готовится обобщающий доклад для главы республики, в четверг будут подведены окончательные итоги по Симферополю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава РК Сергей Аксёнов назвал работу администрации крымской столицы «беспомощной» и «неэффективной», подчеркнув, что проблемы с ремонтом дорог, где задержка оценивается примерно в 6 — 12 недель, а также организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора только усугубляются.