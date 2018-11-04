Краснодар, 4 ноября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП на железнодорожном переезде в Краснодарском крае. Об этом сообщает сегодня, 4 ноября, пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что ДТП произошло в 11:29 мск на железнодорожном переезде перегона Андрееводмитриевка — Курганная. Легковой автомобиль Lada Granta с водителем и одним пассажиром выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом.

Машинист грузового поезда попытался предотвратить столкновение с автомобилем, применив экстренное торможение. Однако столкновения не удалось избежать из-за нехватки расстояния для полной остановки грузового состава.

В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, водитель получил травмы. График движения пассажирских поездов из-за инцидента не менялся.

Напомним, что ранее в Краснодарском крае произошло ДТП на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидивка. Водитель грузового автомобиля, проигнорировав запрещающий сигнал, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. В результате инцидента был госпитализирован один человек, ещё 15-ти медицинская помощь была оказана на месте.