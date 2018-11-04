Пекин, 4 ноября, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В китайском Шанхае с 4 по 7 ноября делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым примет участие в Первой китайской международной ярмарке импортных товаров (China International Import Expo).

Shanghai-expo.org China International Import Expo

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, деловой программой ярмарки, помимо дискуссий, пленарных и тематических сессий, запланированы рабочие встречи с представителями государственной власти китайских провинций.

В Шанхае на площади 240 тыс. кв. метров будет создано выставочное пространство для демонстрации продукции предприятий стран-участниц. В отдельном павильоне будут представлены национальные экспозиции, а также организованы семь отраслевых павильонов, объединённых по тематикам: электроника и бытовая техника, аксессуары и потребительские товары, автомобильная промышленность, высокие технологии и умное производство, агропромышленный комплекс и сельскохозяйственная продукция, медицинское оборудование и фармацевтика, торговля и услуги.

Участие Российской Федерации в Первой китайской международной ярмарке импортных товаров предусматривает организацию национальной экспозиции, на которой будет продемонстрирован торгово-экономический потенциал страны и реализуемые совместно с Китаем крупные проекты.

Организаторы ожидают участие более 1 000 компаний из 120 стран мира. В рамках ярмарки также пройдет международный экономический форум.

Сессии и дискуссии, в которых предполагается участие представителей делегации Калужской области — «Межрегиональное сотрудничество России и Китая», «Сопряжение» региональной инфраструктуры: инвестиции, транспорт и технологии», «Новые форматы взаимодействия: малый и средний бизнес, инновации и цифровая экономика», «Продвижение туристического потенциала России», «Эффективная коммуникация с китайскими и российскими аудиториями».

Напомним, на территории калужского региона успешно работают китайские предприятия автомобильной индустрии — Yapp Rus Automotive System по производству топливных систем для легковых автомобилей и Fuyao Glass Industry Group по производству стекла.

Помимо размещения производственных мощностей, компании из Китая принимают участие в техническом оснащении инновационных объектов, в том числе, самого крупного в России цементного завода группы Lafarge.

Дочерняя компания китайской группы Haihua Industry Group произвела реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Калуга».

Также, сотрудничество с организациями КНР осуществляют научные и образовательные учреждения региона. Также рассматриваются варианты взаимодействия с китайскими фирмами в сфере железнодорожного и авиационного транспорта.

Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Логистический коридор «Калуга-Далянь» создан в 2016 году. Проект позволил значительно удешевить грузоперевозки и вдвое сократить сроки доставки грузов. Поезд курсирует между железнодорожными станциями калужского «Ворсино» и китайским портом «Далянь».

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