Лос-Анджелес, США, 4 ноября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Недавняя публикация исследования раскрыла принципы работы программы на основе искусственного интеллекта, которую киностудия 20th Century Fox использует для анализа предполагаемой популярности фильма по трейлеру. Об этом сообщает Motherboard.

geralt Искусственный интеллект

Программа для анализа трейлеров видеофильмов на основе методов машинного обучения называется Merlin. Она является совместной разработкой экспертов из Google и киностудии 20th Century Fox.

Merlin используется киностудией с 2017 года, а недавно появился препринт статьи, в которой создатели Merlin рассказали о принципах работы программы.

Программа распознает некоторые объекты, представленные в видеоролике, оценивает их взаимодействие и сопоставляет данные с имеющейся базой. Например, автомобильная гонка, сопровождаемая взрывами, позволяет отнести трейлер к категории «боевиков», предположить, что он понравится любителям этого жанра, и порекомендовать его именно таким зрителям.

Motherboard отмечает, что программа Merlin не способна понять весь культурный контекст, поэтому не способна заменить кинокритиков. Во всяком случае пока.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года киностудия «Союзмультфильм» получила статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы.