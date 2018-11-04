Минск, 4 ноября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В случае размещения в Польше американской военной базы Белоруссия будет вынуждена разместить на своей территории дополнительную военную инфраструктуру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает 4 ноября «БелТА».

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Во время беседы с главой польского МИДа Яцеком Чапутовичем белорусский лидер отметил, что Белоруссия не собирается воевать с Польшей, и необходимости в размещении военной базы США на польской территории нет.

«В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — подчеркнул глава белорусского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что на тот случай, если Соединенные Штаты разместят в Польше свою военную базу, у России и Белоруссии имеются военно-технические возможности ответить на эти действия.

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