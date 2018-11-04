Казань, 4 ноября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Казани в День народного единства открылся памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии. В торжественной церемонии открытия скульптуры принял участие глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Татарии Памятник Петру и Февронии в Казани

Памятник установлен на улице Чистопольская. Скульптор — Петр Добаев, который стал победителем конкурса. Решение о создании памятника глава республики принял еще летом 2015 года.

Пресс-служба правительства Татарии Глава Татарии Рустам Минниханов на церемонии

«Поздравляю всех с этим событием. Благодаря нашим коллегам — Русскому национально-культурному объединению — здесь появился символ семьи и благородства. Искренне благодарю их за эту идею. Я считаю, что семейные ценности для всех нас — самое главное», — заявил Минниханов.

Он отметил, что семья — это основа любого государства, а крепкая семья — это крепкая страна.

«И, конечно, мы всеми силами будем продвигать семейные ценности в современном обществе», — заверил глава Татарии.

Чин освящения памятника совершил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. На церемонии также присутствовал и глава Духовного управления мусульман РТ муфтий Камиль хазрат Самигуллин.

Пресс-служба правительства Татарии Освящение памятника

Председатель Русского национально-культурного объединения Ирина Александровская, выступая на мероприятии, напомнила, что в этом году 4 ноября отмечается день почитания Казанской иконы Божией Матери. Во многих семьях молодоженов благословляют этой иконой.

«Неслучайно этот день совпал с таким праздником, как День единения народов», — подчеркнула Александровская.

В настоящее время памятники Петру и Февронии уже открыты более чем в 60 городах России.

ИА REGNUM напоминает, день памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака — отмечается 8 июля.

С 2008 года в России отмечают приуроченный ко Дню Петра и Февронии День семьи, любви и верности.

В Казани мероприятия в рамках «Ночи искусств» стартовали еще 3 ноября. Однако сегодня вечером жители и гости города смогут бесплатно посетить Музей естественной истории Татарии, Музей истории государственности республики, центр «Эрмитаж-Казань», выставочный зал «Манеж», Музей исламской культуры, Музей Пушечного двора, Музей истории Благовещенского собора.