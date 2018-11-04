Татарск, Новосибирская область, 4 ноября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщает 4 ноября ГУ МЧС рФ по региону.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

Информация о пожаре поступила в 09:19 по московскому времени. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили интенсивно горящий частный жилой дом. До прибытия пожарных из дома смогла выбраться женщина с ребёнком, которая была госпитализирована. Ещё двое малолетних детей оставались в доме. Одному ребёнку не было года, другому — около двух лет.

Пожарные предприняли попытку проникнуть в дом, но произошло обрушение перекрытий здания. Дети, находящиеся в доме, погибли.

Пожар был полностью ликвидирован через два часа. В результате возгорания дом и прилегающая к нему веранда практически полностью уничтожены огнём.

По факту гибели детей представители Следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводят проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка при пожаре на территории турбазы в Нижегородской области.