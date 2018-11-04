Атырау, Казахстан, 4 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Экспертиза ДНК, проведенная в Атырау, с вероятностью 99,92% показала, что неопознаваемый труп неизвестного мужчины — это тело объявленного в розыск Айгали Супугалиева. Родственники провели похороны 4 сентября. 28 октября «покойник» вернулся домой, пишет местная газета «Ак Жайык».

Василий Чекрыгин. Композиция (из цикла «Воскрешение мёртвых»). 1922

Бездетный мужчина, проживавший с родственниками, довольно часто уходил из дома на заработки на неделю или две. Поэтому в розыск его объявили только через три недели после исчезновения — 9 июля. Через некоторое время родственников пригласили в морг на опознание. Но установить личность при визуальном осмотре было невозможно: найденное тело сильно пострадало от жары. Была назначена ДНК-экспертиза, которая на 99,92% подтвердила, что это Айгали Супугалиев.

«Мы поверили экспертизе и провели все погребальные и поминальные обряды, сколько денег на это потратили. Но речь даже не о деньгах. Кого мы похоронили? Может, этого человека тоже ищут родные?» — недоумевает брат «покойника» Есенгали Супугалиев.

Все это время Айгали работал в одном из крестьянских хозяйств Атырауской области. Вернулся домой и узнал о том, что похоронен.

Областные департаменты полиции и юстиции, как пишет газета, пока отказываются комментировать ситуацию. Семья Супугалиева готовит судебный иск в отношении полиции и Института судебной экспертизы. Прежде всего для того, чтобы восстановить документы. Семья успела вернуть государству даже пенсию за то время, которое «покойный» Айгали числился в розыске.

Эксперт Акмарал Жубатырова, которая проводила экспертизу ДНК, использовав в качестве образца ногти умершего, сообщила изданию следующее:

«Результаты судебной экспертизы используются как одно из доказательств в совокупности. Нельзя однозначно утверждать, что это труп того или иного человека, опираясь только на результаты экспертизы, и не надо забывать об оставшихся 0,08%. А вообще сейчас у нас нет права давать какую-либо информацию по этому поводу».