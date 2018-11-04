В ресторане Пятигорска произошёл пожар
Пятигорск, Ставропольский край, 4 ноября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Крупный пожар возник сегодня, 4 ноября, в ресторане «Ти-БОН» города Пятигорска в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Пожар в ресторане
Сообщение о пожаре поступило в 12:45. Возгорание произошло в ресторане, примыкающем к пятигорской гостинице «Евроотель». Площадь пожара составила 150 кв. м.
В данный момент возорание локализовано. Из гостиницы на безопасное расстояние были эвакуированы 150 человек.
Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в частном жилом доме на юго-востоке Москвы. При пожаре погиб один человек.