Красноярск, 4 ноября, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В Красноярске совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер, вылетевший из Новосибирска на остров Хайнань (Китай). Об этом сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

Kevin Zamani Треснувшее стекло

Отмечается, что решение о вынужденной посадке воздушного судна было принято экипажем после того, как было обнаружено растрескивание стекла в кабине пилотов. В воздушной гавани сообщили, что посадка самолета прошла в штатном режиме, пассажиры продолжат полет на резервном лайнере.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в московском аэропорту «Шереметьево» приземлился самолет, у которого во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке.

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