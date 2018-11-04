Москва, 4 ноября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Произошедшее с актрисой Татьяной Васильевой ЧП в московской подземке связано с тем, что она заходила в вагон при мигающем красном сигнале. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Schekinov Alexey Victorovich Татьяна Васильева

«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала», — говорится в сообщении пресс-службы.

В метро подчеркнули, что пассажирам не стоит заходить в вагоны при мигающих красных сигнальных огнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российскую актрису Татьяну Васильеву, пострадавшую 3 ноября в московской подземке уже обследовали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и отпустили домой.

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