Тула, 4 ноября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Около двух тысяч человек приняли участие в легкоатлетическом забеге «Россия объединяет», который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщило управление пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Жители Тулы и гости города на легкоатлетическом забеге

Для удобства спортсменов в парке обустроили раздевалки и гардероб для хранения вещей, а каждому из участников при регистрации выдали электронный хронометраж. В общей сложности в забеге приняли участие около двух тысяч человек из 77 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Рязани. Самому юному участнику забега — три года, а самому взрослому — 81 год.

Первыми на старт вышли дети. Для них были подготовлены специальные дистанции на 300 и 600 метров, для взрослых участников дистанция составила три тысячи метров. Вместе с семьей участие в забеге также принял первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Отметим, что сегодня же в Тульском кремле состоится XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Здесь запланированы мастер-классы, национальные игры, знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства, национальными костюмами и музыкальными инструментами и концертная программа «Национальный калейдоскоп».