Массачусетс, США, 4 ноября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Поисковую систему, координирующую работу нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработали инженеры Массачусетского технологического института. Об этом сообщает пресс-служба института.

Nasa.gov Дроны в боевой готовности

Группа исследователей под руководством аспиранта Юлун Тяна разработала систему, которая позволит беспилотникам вести поиски пропавших людей в автономном режиме.

При использовании БПЛА для поисковых работ в лесистой местности возникает несколько проблем. Группа Юлун Тяна предложила систему, которая решает две из них.

Во-первых, дроны оснащаются активной оптической системой, которая анализирует отраженный сигнал. Это дает возможность дронам «видеть» сквозь густую крону деревьев.

Во-вторых, каждый дрон отмечает на карте проверенный участок и передает эту информацию по радиосигналу. Это позволяет координировать работу дронов в автономном режиме, что актуально при проведении поисковых работ в отдаленных районах при отсутствии GPS связи.

Тестирование системы показало, что за время от 2 до 5 минут один беспилотник успевает обследовать территорию в 20 квадратных метров, отметить ее на карте и передать информацию остальным дронам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в комитете государственной инспекции министерства сельского хозяйства Казахстана сообщили, что планируют использовать БПЛА для выявления саранчи на полях в отдаленных районах.