Красногорск, 17 декабря, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Металлический навес обрушился на автомобили, которые находились на парковке в городе Дзержинском Московской области, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате происшествия никто не пострадал. Всего оказались повреждены 11 машин.

Скорее всего, навес мог упасть из-за выпавшего снега. Разбор завала проведут за счёт собственника земельного участка, на котором находилась парковка.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Солнечногорске Московской области надувной спортивный комплекс «Зевс» рухнул под тяжестью выпавшего снега. Местом инцидента стал посёлок Алабушево. Упавший комплекс использовался для пляжных видов спорта.