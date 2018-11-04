Старая Русса, Новгородская область, 4 ноября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В Старой Руссе Новгородской области сегодня, 4 ноября, в День народного единства состоится межрегиональный фестиваль клубов исторического фехтования «Совесть, благородство и достоинство». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на фестиваль приехали клубы исторической реконструкции из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Твери.

Wellcomeimages.org Двое мужчин тренируют свои навыки в фехтовании. Гравюра 1763 года

«Традиция в День народного единства собирать реконструкторов сложилась десять лет назад. Её заложил руководитель Старорусского клуба исторического фехтования «Древняя Русь» Валерий Киселев. Участники фестиваля продемонстрируют владение мечами, саблями, шпагами, рапирами и другими видами холодного оружия», — сообщили организаторы.

Кроме того, в двух городах Новгородской области — в Чудово и Валдае — сегодня, 4 ноября, пройдут фестивали национальных культур. А в Великом Новгороде праздничные мероприятия состоятся в Новгородском кремле, у памятника «Тысячелетие России».

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.