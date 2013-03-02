В Великобритании запустили суперкомпьютер, моделирующий человеческий мозг
Манчестер, Великобритания, 4 ноября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Суперкомпьютер, моделирующий человеческое мышление, запустили 2 ноября в Манчестерском университете, сообщает пресс-служба университета.
Процессор суперкомпьютера, получившего название Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker), состоит из миллиона ядер. Концепция машины, моделирующей биологические нейроны, была предложена учеными более 20 лет назад.
Строительство началось в 2006 году. Изначально проект финансировался Исследовательским советом по инженерным и физическим наукам Великобритании, впоследствии был поддержан научно-исследовательским проектом Евросоюза The Human Brain Project.
Профессор Стив Фербер отметил, что SpiNNaker действует не как компьютер, а воспроизводит работу человеческого мозга, посылая миллиарды небольших сообщений к тысяче различных мест назначений.
Авторы проекта хотят добиться моделирования на SpiNNaker миллиарда нейронов в режиме реального времени, что поможет нейробиологам в изучении механизмов функционирования мозга.
Отметим, головной мозг человека состоит из примерно 100 миллиардов нейронов, связанных квадриллионом (1015) синапсов.