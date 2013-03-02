Манчестер, Великобритания, 4 ноября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Суперкомпьютер, моделирующий человеческое мышление, запустили 2 ноября в Манчестерском университете, сообщает пресс-служба университета.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Нейробиологический эксперимент

Процессор суперкомпьютера, получившего название Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker), состоит из миллиона ядер. Концепция машины, моделирующей биологические нейроны, была предложена учеными более 20 лет назад.

Строительство началось в 2006 году. Изначально проект финансировался Исследовательским советом по инженерным и физическим наукам Великобритании, впоследствии был поддержан научно-исследовательским проектом Евросоюза The Human Brain Project.

Профессор Стив Фербер отметил, что SpiNNaker действует не как компьютер, а воспроизводит работу человеческого мозга, посылая миллиарды небольших сообщений к тысяче различных мест назначений.

Авторы проекта хотят добиться моделирования на SpiNNaker миллиарда нейронов в режиме реального времени, что поможет нейробиологам в изучении механизмов функционирования мозга.

Отметим, головной мозг человека состоит из примерно 100 миллиардов нейронов, связанных квадриллионом (1015) синапсов.