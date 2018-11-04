Ташкент, 4 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал неудовлетворительное состояние учебных процессов, материально-технического обеспечения и низкую квалификацию преподавательского состава в средних школах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

В ходе совещания накануне, президент вместе с этим, отметил повышение учителям размеров зарплаты, внедрение системы выделения педагогам льготных кредитов для приобретения жилья, земельных участков, бытовой техники, скота и автомобилей.

Также, было отмечено, что учреждена специальная государственная премия для учителей, прекращена практика привлечения их непрофильным работам, таким как сбор хлопка и другие, прекращена практика проведения необоснованных проверок в школах.

«В результате этих мер в текущем году система народного образования пополнилась 16 тысячами молодых кадров с высшим образованием. В школы вернулись почти 13 тысяч учителей-мужчин», говорится в опубликованном в местных СМИ сообщении по итогам совещания.

Вместе с этим, Мирзиёев указал на медлительность в работе по автоматизации учебных процессов в школах, внедрению электронной формы услуг по приему в школы и переводу учащихся, организации частных школ на основе государственно-частного партнерства.

Кроме того, было указано на низкую квалификацию преподавательского состава — из трудящихся в системе более 422 тысяч педагогов 65 тысяч имеют среднее специальное образование, а число учителей высшей категории — всего 11 тысяч.

Было подчеркнуто, что реальная потребность в дополнительных педагогических кадрах превышает 3 тысячи человек, в частности, не хватает учителей английского языка, русского языка и литературы, начальных классов, информатики, математики.

Также, с начала учебного года прошло два месяца, несмотря на это школы недополучили 33 тысячи учебников для 3-, 5-, 8-х классов, в учебниках часто допускаются ошибки.

После перехода школ на 11-летнее образование число учащихся в них выросло на один миллион. В настоящее время 138 филиалов школ не имеют своих зданий, в 55 филиалах превышен норматив по численности учащихся, существует нехватка более 5 тысяч единиц учебно-лабораторного оборудования по физике, химии и биологии, 43 тысячи комплектов учебной мебели.

Отмечалось, что в среднем по стране в одном классе обучаются 23 ученика, в городе Ташкенте и областных центрах — 40 детей, то есть на каждого учителя приходится 13 учащихся, в то время как, а в развитых странах этот показатель не превышает 10 учащихся.

«Необходимо снизить численность учащихся в одном классе, а также их недельную учебную нагрузку минимум на 5−10 процентов», указал, в частности, глава государства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, родителиузбекских дошколят ежегодно «штурмуют» образовательные учреждения, в которых есть классы с русским языком, причем данная ситуация наблюдается не только в столице Узбекистана, но и в таких городах, как Самарканд, Бухара, Фергана, Хива, Ургенч.

Как считают эксперты в сфере образования, стремление родителей отдать детей в школы с русским языком обучения вполне обоснованно — на русском языке больше литературы, учебников, обучение на русском языке является более качественным, так как русскоязычные учителя имеют доступ к большему количеству источников, в то время как на узбекском языке таких источников меньше.