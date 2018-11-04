Варшава, 4 ноября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Польше сегодня, 4 ноября, стартовал второй тур выборов в органы местного самоуправления.

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Напомним, что первый тур состоялся 21 октября. По итогам первого тура наибольшее число голосов избирателей получила правящая партия «Закон и справедливость», лидером которой является Ярослав Качиньский.

Второй тур выборов проходит в тех округах, где кандидаты не смогли набрать необходимое число голосов для победы в первом туре.

Сегодня голосование продлится с 7:00 до 21:00 по местному времени.

В ходе местных выборов граждане Польши выбирают депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также глав районных администраций, бургомистров и мэров.