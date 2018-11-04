Москва, 4 ноября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Пять человек госпитализированы в результате пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в квартире на 11 этаже 12-этажного жилого здания. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Пожарно-спасательными подразделениями было спасено семь человек, трёх человек пожарные вытащили непосредственно из горящей квартиры.

Возгорание было ликвидировано, все спасённые граждане переданы нарядам скорой помощи. Двоим из спасённых была оказана медицинская помощь на месте, пятеро пострадавших госпитализированы.

Напомним, как ранее сообщало сегодня ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы в результате пожара в частном жилом доме погиб один человек. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.