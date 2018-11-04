Южно-Сахалинск, 4 ноября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. На курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой до 4,5 километра. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра. Пепельный шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров.

В районе вулкана пеплопада не зафиксировано, запаха сероводорода не ощущается. Никакой угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Напомним, что рекордный выброс пепла из вулкана Эбеко был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда пепельный столб поднялся на высоту до шести километров. Ранее, в 2017 году, у вулкана появилось новое жерло.

Стоит отметить, что вулкан Эбеко расположен всего в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского на острове Парамушир.