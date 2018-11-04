Сочи, Краснодарский край, 16 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. При подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске его организаторы активно использовали информационно-коммуникационные технологии, заявил 16 апреля постпред Белоруссии при ОДКБ Александр Гриневич на «Инфофоруме-Сочи».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Доступные для изучения материалы подтверждают активное использование информационно-коммуникационных технологий при подготовке и совершении чудовищного теракта в «Крокусе», — сказал Гриневич.

По его словам, российские и белорусские силовики фиксируют информационные атаки «в режиме 24/7».

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта, который вечером 22 марта произошёл в «Крокусе», погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, ещё 550 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек, в том числе непосредственных исполнителей — это Далерджон Мирзоев(физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Рачабализода(физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Фаридун Шамсиддин(физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их 24 марта Басманный суд заключил под стражу до 22 мая.

Постпред России при ООН Василий Небензя 12 апреля на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщая о предварительных результатах расследования теракта, заявил, что сомнений в причастности Киева нет. Вопрос о причастности к теракту спецслужб Запада остаётся открытым. Запад пытается показать, что теракт — дело рук ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы отвлечь внимание от Киева.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что заказчики теракта хотели посеять в России панику, распри и ненависть и расколоть страну изнутри. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что все виновные в теракте понесут заслуженное наказание, никто из них не заслуживает пощады.