Лондон, 4 ноября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Перегон скота по маршрутам Великого шелкового пути начался более 4000 лет назад, показало новое исследование археологов из Российской академии наук и Общества научных исследований им. Макса Планка. Об этом сообщает Daily Mail.

Чжан Хуннян. Китай. Великий шелковый путь

Торговая караванная дорога, связавшая Восточную Азию и Средиземноморье, была проложена во II веке до нашей эры. В 1877 году для обозначения этого маршрута был введен термин «Великий шелковый путь».

Новое исследование в Алайской долине показало, что скотоводы начали пользоваться горными коридорами шелкового пути гораздо раньше.

На протяжении пути по межгорной впадине Алайской долины обнаруживались остатки костей домашних животных, но их маленькие размеры и повреждения не позволяли однозначно определить принадлежность и возраст.

В новом исследовании археологи применили методы анализа ДНК и масс-спектрометрии. Анализ показал, что кроме костей овец, коз и коров в долине были обнаружены кости транспортных животных, таких как лошади и верблюды.

Ученые отметили, что их исследование открывает новые горизонты для применения биомолекулярных методов исследований в археологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Китае вышел исторический сериал «Легенда о Шелковом пути», героями которого стали исторические фигуры, связанные с этим маршрутом.