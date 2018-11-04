Москва, 4 ноября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Москве 4 ноября, в День народного единства, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Облака, лучи Константин Ерёмин ИА Красная Весна

Температура воздуха прогреется до +6 — +8 градусов Цельсия. В Московской области воздух прогреется до +9 градусов.

В столице будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление возрастет до 757 мм ртутного столба. Буде облачно с редкими неустойчивыми пояснениями.