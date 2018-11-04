Лондон, 4 ноября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В ходе переговоров по Brexit премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось добиться от Брюсселя ряда уступок. Об этом пишет британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По сведениям источника издания, Мэй удалось заставить руководство ЕС пойти навстречу Лондону в вопросе сохранения Соединенного Королевства в составе таможенного союза ЕС. По сообщению газеты, также обсуждается возможность открытой торговли Великобритании с ЕС по той же модели, на основании которой Евросоюз торгует с Канадой.

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Напомним, референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоялся в июне 2016 года. За выход страны из ЕС проголосовало почти 52% избирателей. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Британии в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit. Покинуть Евросоюз Великобритания собирается 29 марта 2019 года.

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