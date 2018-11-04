Пхеньян, 4 ноября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл сегодня, 4 ноября, в Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом.

(сс) Sarumo74 Компартия Кубы. Фрагмент эмблемы

Самолет кубинского лидера приземлился в северокорейском аэропорту Сунан. Там Диаса-Канеля с его супругой встречал лидер КНДР Ким Чен Ын со своей супругой. Пары обменялись рукопожатиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед визитом в КНДР Диас-Канель посетил Москву, где провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором сказано, что Москва осуждает политику США в отношении Кубы и выступает за отмену экономической блокады Острова Свободы.