Белград, 4 ноября, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Барбич заявила, что она хотела бы скорейшего заключения всеобъемлющего соглашения по Косово, но прогресс в этом деле пока не просматривается. Об этом сегодня, 4 ноября, пишет Financial Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«Лично я хотела бы достичь соглашения как можно скорее, однако я не думаю, что мы на самом деле близки к этому», — сказала Барбич.

Глава сербского правительства пояснила, что прогресс в деле урегулирования вопроса Косово крайне затруднен из-за того, что между Сербией и Косово обсуждаются исторические, политические, культурные и территориальные вопросы. Ни по одному из этих вопросов нет близких позиций.

Барбич выразила мнение, что в настоящее время ситуация вокруг Косово застряла в «шизофренической позиции», которая находится между политикой XXI века и политикой XIX века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Минске в рамках встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Барбич встречалась с президентом непризнанной республики Косово Хашимом Тачи. Стороны обсудили белградско-приштинский диалог.