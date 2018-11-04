Луганск, 4 ноября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Украинские силовики за сутки 3 ноября один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР при Совместном центре по контролю и координации режима (СЦКК) прекращения огня в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел района села Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатомётов СПГ, всего было выпущено 11 гранат, отметили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко заявил, что в бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующуюся в районе села Крымского, прибыли инструкторы из Литвы для обучения украинских силовиков составлению карт минных полей.

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