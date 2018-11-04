Лондон, 4 ноября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Изображение на новой банкноте в £50 отразит вклад Великобритании в науку, сообщает пресс-служба Банка Англии.

Petr Kratochvil Фунт Стерлингов

Управляющий Банком Англии Марк Карни сообщил, что на новой банкноте номиналом £50 будет изображен один из британских ученых, внесших существенный вклад в одну из областей науки.

Банк объявил шестинедельный срок, в который общественность может предлагать кандидатуры ученых, достойных увековечивания на новой купюре.

Окончательное решение поможет принять специальная комиссия, в которую включены эксперты из научного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре более 22 тыс. граждан Великобритании подписало петицию, в которой предлагается разместить на новой £50 банкноте изображение футболиста национальной сборной Гарри Магуайра, сидящего на надувном единороге. Такой кадр появился в июне, когда английские футболисты праздновали победу над сборной Туниса, устроив гонки в бассейне на надувных единорогах.