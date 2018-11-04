Сирия, 4 ноября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В сирийском городе Бхарма (провинция Латакия) в течение года будут построены комплексы производственных и торговых помещений для трудоустройства малоимущих граждан страны. Об этом сообщил журналистам инженер Махер Альбин.

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По словам специалиста, занимающегося проектом, первый из четырех объектов будет сдан уже к февралю 2019 года.

«Сейчас идет строительство первого корпуса, власти выделили на это 650 миллионов сирийских лир (около $1,3 млн), он будет открыт в феврале», — цитирует его словам РИА Новости.

Еще три таких же здания будут построены через год, добавил инженер. Отмечается, что в четырех комплексах малоимущие сирийцы смогут за символическую цену арендовать помещения под мастерские, а также под небольшие производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября сирийский министр транспорта Али Хамуд заявил, что Россия намерена создать в Сирии крупнейший центр по экспорту российского зерна на Ближнем Востоке.

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