Киев, 4 ноября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что переходит к реализации «плана Б» в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил накануне, 3 ноября, в эфире телеканала ZIK главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Он отметил, что украинские власти убедились наконец в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен. Также пришлось признать, что все попытки Киева по срыву реализации данного проекта окончились крахом, так как строительство «Северного потока — 2» поддерживает германский бизнес и германские власти.

Также Витренко заявил, что существует определенная вероятность того, что с запуском «Северного потока — 2» транзит газа через территорию Украины будет полностью прекращен.

В связи с этим «Нафтогаз» приступил к выполнению своего «плана Б». Суть этого плана заключается в том, чтобы потребовать через арбитраж $12 млрд от России за то, что она может остановить транзит газа через Украину после 2019 года. На каких основаниях будет подан подобный иск, Витренко не пояснил.

При этом он добавил, что основным остается всё-таки «план А» — сохранение хотя бы части транзита российского газа через Украину.

Напомним, что в 2019 году истекает российско-украинский газовый контракт и продлевать его никто не собирается.