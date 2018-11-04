Маунтин-Вью, США, 4 ноября, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Американские ученые обнаружили в южном полушарии Марса более 30 потенциальных палеоозер. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.

(сс) NASA Снимок Марса 1980 год

Ученые из Института SETI и Исследовательского центра Эймса (отделение NASA) провели гидрогеографический анализ в районе Равнины Эллады (низменность в южном полушарии Марса). Исследователи составили гидрогеографическую карту региона в тот период, когда на Марсе были озера.

Результаты анализа позволили ученым определить местоположение 34 потенциальных палеоозер в регионе, тогда как раньше было известно лишь об одном.

Исследователи считают, что новые данные помогут при планировании исследовательских миссий, которые будут отправляться к Марсу. Именно области с палеоозерами могут содержать биологические данные, которые помогут установить, существовала ли жизнь на Марсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2018 года состоялся последний сеанс связи с марсоходом Opportunity, прибывшим на Марс в 2004 году. В июне 2018 года марсоход перешел в спящий режим из-за длительной пылевой бури.