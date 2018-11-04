Москва, 4 ноября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Специалисты центра Контроля космического пространства Космических войск Российской Федерации внесли в каталог космических объектов российской системы контроля космических объектов информацию о запущенных на орбиту Земли разгонном блоке «Фрегат» и спутнике «Глонасс-М». Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает Министерство обороны России.

(сс) Bin im Garten Глонасс-М

Напомним, ранее сегодня с космодрома Плесецк в Архангельской области был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником системы глобального позиционирования «Глонасс-М». Все системы отработали штатно и спутник был выведен на заданную орбиту. Разгонный блок «Фрегат» был уведен на так называемую орбиту захоронения.

Оба объекта были приняты на сопровождение наземными средствами главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС России.

«Глонасс-М» — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 2-го поколения, разработанная и выпускаемая ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва. В мире пока только две страны обладают системой глобального спутникового позиционирования — это Россия (Глонасс) и США (GPS). Однако подобные системы создаются в Китае и Европейском союзе.