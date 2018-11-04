Вашингтон, 4 ноября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день воздушное пространство России защищено многоуровневой системой противовоздушной обороны (ПВО), укомплектованной самыми современными системами дальнего, среднего и малого радиусов действия. Об этом говорится в статье The National Interest.

Николай Дятлов ИА Красная Весна Небо и солнце

По мнению экспертов американского издания, система ПВО России является «передовой и комплексной» системой, поскольку в то время, когда США «вкладывали значительные средства в «стелс-технологии», Россия продолжала инвестировать в разработку средств противовоздушной обороны.

Также в статье указано, что прошедшие учения «Восток-2018» показали военным специалистам НАТО, что воздушное пространство РФ представляет из себя «настоящее минное поле» для самолетов противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские военные эксперты подчеркивали, что, постоянно совершенствуя защиту американской территории от межконтинентальных баллистических ракет, военное ведомство США пренебрегло другой весьма существенной угрозой — крылатые ракеты и боевые беспилотники России и Китая.

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