Ланьчжоу, Китай, 4 ноября, 2018, 06:18 — ИА Регнум. В крупной дорожной аварии на северо-западе Китая погибли не менее 15 человек, еще 44 получили травмы. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Eli Duke Автомобильная авария

ДТП случилось вечером 3 ноября по местному времени на пункте оплаты скоростной трассы в Ланьжоу. Водитель грузовика потерял управление и столкнулся с очередью из 31 автомобиля.

По последним данным, десять из 44 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель грузовика получил легкие травмы, его задержала полиция. Мужчина рассказал, что у грузового автомобиля отказали тормоза.