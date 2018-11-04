Москва, 4 ноября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко сделал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану бессмысленное предложение о миротворческой миссии в Донбассе. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

По словам сенатора, украинский лидер пытается продать турецкому коллеге «шкуру неубитого медведя», ведь нет никакого мандата Совбеза ООН на миротворческую миссию в Донбассе. Порошенко не сможет обойти Россию, добавил он.

«А звать Турцию принять участие в миссии, которой нет и формат которой не определён, беспредметно», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Стамбул Порошенко заявил, что власти Украины рассчитывают на участие турецких военных в миротворческой миссии в Донбассе. Он пояснил, что турецкие военнослужащие могли бы появиться в регионе в том случае, если бы ООН приняло решение о размещении там миссии «голубых касок».

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