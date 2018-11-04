Анкара, 4 ноября, 2018, 04:51 — ИА Регнум. МИД Турции отозвал из Уганды посла Седеф Явузальп после того, как дипломат появилась на официальном мероприятии в древнегреческом наряде. Об этом говорится в сообщении главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Twitter.

Рафаэль Санти. Афинская школа (фреска, фрагмент). 1511 год

Снимок с Явузальп в древнегреческом хитоне появились в турецких изданиях и соцсетях. Дипломат пояснила, что выбрала одежду на прием 29 октября с учетом того, что 2018 год был объявлен в Турции годом Трои.

Чавушоглу подчеркнул, что после появления снимков было начато расследование, затем последовал отзыв посла. В Анкаре намерены разобраться в ситуации с поведением дипломата.

29 октября в столице Уганды Кампале состоялся прием в честь турецкого Дня Республики. В древнегреческих нарядах были также другие члены турецкой дипмиссии.

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