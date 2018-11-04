Брюссель, 4 ноября, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Европейские страны — участницы НАТО ждут серьезные трудности в случае военного столкновения с Россией — проблемы возникнут с переброской военной техники и контингента. Об этом рассказал глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс, сообщает журнал Defense News.

НАТО

Генерал отметил, что в НАТО столкнулись с недостаточной «военной мобильностью», когда транспортировали военнослужащих и технику на потенциальный Восточный фронт. Так, альянсу еще предстоит найти дороги, которые могу выдержать тяжелую технику, нарастить пропускную способность основных портов и модернизировать железные дороги.

Кроме того, нужны заблаговременные разрешения от союзников, чтобы иметь возможность войти в их наземные и воздушные границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что нормальное сотрудничество между Россией и странами НАТО невозможно, так как альянс возвращается к политике сдерживания. Ранее он пояснял, что военному блоку комфортно только в обстановке периода холодной войны.

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