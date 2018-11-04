Берлин, 4 ноября, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Сохранение мира в Европе возможно при пересмотре режима контроля над оружием и процессом разоружения. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

EU2017EE Estonian Presidency Хайко Маас

Маас отметил, что при отказе от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мир лишится одного из самых серьезных достижений в области разоружения. Германия и её союзники в Европе намерены выступать за сохранение соглашения, подчеркнул он.

Министр подчеркнул необходимость пересмотра «политики контроля над вооружениями и разоружением» ради сохранения мира в Европе. Маас также назвал четыре пункта, которые должны лежать в основе международной безопасности.

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Это возврат к практике обмена информацией между США, Россией и европейскими странами, приоритет общих интересов над «взаимным недоверием», всеобъемлющий мониторинг данных о ракетах и давление на Китай для достижения большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США действовал с 1987 года, пока в октябре 2018 года американский президент Дональд Трамп не объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление в связи с решением США и заявил, что Россия заинтересована в сохранении договора.