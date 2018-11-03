Вашингтон, 4 ноября, 2018, 02:36 — ИА Регнум. России принадлежит позитивная роль в решении вопроса с доставкой гуманитарных грузов в сирийский лагерь беженцев «Рукбан». Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Mil.ru Гуманитарная помощь для Сирии

В госдепартаменте российскую сторону призвали продолжить работу с правительством Сирии, чтобы в будущем устранить проблему с отсутствием гуманитарного доступа на большей части территории страны.

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Российская военная полиция ранее обеспечила безопасность гуманитарного конвоя из более чем ста автомобилей, выехавших из Дамаска в лагерь «Рукбан» на сирийско-иорданской границе. Лагерь находится на юго-востоке провинции Хомс в 55-километровой зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ возложили на США ответственность за срыв доставки гумпомощи в лагерь «Рукбан». Согласно заявлению представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, США искусственно поддерживают гуманитарную катастрофу в районе Эт-Танф, чтобы беженцы из лагеря «Рукбан» пополняли подконтрольные американцам формирования боевиков.

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