Плесецк, Архангельская область, 4 ноября, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Старт произошел 3 ноября в 23:17 мск, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru Союз-2.1б

Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС России. Наземные средства ВКС взяли ракеты ну сопровождение.

Через 11 минут после старта от третьей ступени ракеты-носителя штатно отделился разгонный блок «Фрегат» со спутником на борту. Ожидается, что спутник «Глонасс-М» выйдет на расчетную орбиту через несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск «Союза-2» с космодрома Плесецк произошел в 2018 году в четвертый раз. Ранее, 25 октября. носитель «Союз-2.1б» доставил на орбиту космический аппарат военного назначения.

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