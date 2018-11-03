Рязань, 3 ноября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. По факту возгорания на газопроводе «Средняя Азия-Центр» в Путятинском районе Рязанской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

ЧП произошло в субботу, 3 ноября, недалеко от с. Малиновка.

«Следователями устанавливаются обстоятельства возгорания (на газопроводе), опрашиваются сотрудники дежурной смены и возможные свидетели», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 ноября в Рязанской области возникло возгорание на месте прорыва магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр». В результате инцидента никто из людей не пострадал.

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