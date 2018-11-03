Стамбул, Турция, 3 ноября, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают на участие военных Турции в миротворческой миссии в Донбассе. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, турецкие военнослужащие могли бы появиться в регионе в случае принятия решения о размещении на Украине миссии «голубых касок» ООН.

Напомним, 26 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле заявил, что Минск готов подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе при согласии на это Киева и Москвы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти на Украине.

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