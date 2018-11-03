Тегеран, 3 ноября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. В ответ на возобновление полномасштабных санкций США против Ирана, высший руководитель (рахбар) этой страны аятолла Али Хаменеи заявил, что США на протяжении четырех последних десятилетий «всегда были проигравшими в конфронтации с Ираном», сообщает 3 ноября Синьхуа со ссылкой на официальное информагентство Исламской республики ИРНА.

Иван Шилов ИА REGNUM Молитва. Иран

По мнению иранского духовного лидера, США прибегали к различным враждебным действиям, ставящим целью нанести ущерб независимости Ирана, — от прямой военной конфронтации до экономических войн. Но не смогли восстановить своего господства, утраченного в результате Исламской революции.