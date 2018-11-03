Четверо мужчин пытались угнать автомобиль с помощью эвакуатора в Москве
Москва, 3 ноября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Мужчин, пытавшихся транспортировать автомобиль, числящийся в угоне, задержали сотрудники Росгвардии на территории Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы. Об этом сообщает 3 ноября агентство городских новостей Москва.
Сообщается, что четверо мужчин пытались в спешке погрузить на эвакуатор автомобиль марки Kia Rio. При погрузке мужчины сильно нервничали, чем и привлекли внимание сотрудников Росгвардии.
При детальном рассмотрении автомобиля сотрудниками выяснилось, что у транспортного средства вскрыта приборная панель и повреждён замок зажигания. Документы на автомобиль у грузивших его мужчин отсутствовали.
При проверке автомобиля по базе данных выяснилось, что он числится в угоне с августа текущего года.
На место происшествия сотрудниками Росгвардии была вызвана оперативно-следственная группа, четверо мужчин были задержаны и переданы сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось об угоне автомобиля у известного рэп-исполнителя Левана Горозии (псевдоним L'One).